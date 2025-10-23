En Gral Paz y Galicia

Cuantioso robo en una carnicería de Santa Fe: rompieron la puerta, saquearon la caja y huyeron en moto

Dos delincuentes entraron a al comercio “El Alboroto” (Gral Paz 6700), rompieron la puerta principal y se llevaron $1.500.000 que estaban en una caja oculta.