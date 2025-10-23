Fijaron fecha para el próximo juicio por jurados en Santa Fe

La Oficina de Gestión Judicial Nº 1 (OGJ) de los tribunales de Santa Fe fijó fecha para el próximo juicio por jurados a realizarse en la ciudad capital, el segundo en la jurisdicción y el tercero en la provincia desde que se implementó la modalidad.
Será por el crimen de una jubilada de la ciudad de San Javier, ocurrido a fines de 2022 y por el cual se encuentra detenido el jardinero. Previamente se llevarán a cabo las audiencias de sorteo y selección de jurados.
Será por el homicidio criminis causa de una jubilada de 79 años, que vivía sola en su casa de la zona céntrica de la ciudad de San Javier y fue ultimada luego de la navidad de 2022. Por el hecho se encuentra detenido Alberto Humberto Romero (45), alias “Baracus”, un changarín de la zona que supo realizar tareas de jardinería para la mujer.
Romero se encuentra imputado por los delitos de "hurto" y "homicidio calificado por ser cometido con el fin de consumar otro delito y para procurar su impunidad -criminis causae-” por lo que podría caberle la pena máxima de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
Casi tres años después el caso llega a la etapa de debate oral, la que se llevará a cabo bajo la modalidad de juicio por jurados populares.
El mes pasado se celebró la audiencia preliminar, la cual estuvo a cargo del juez penal Sergio Carraro, quien rechazó la pretensión del acusado de ser juzgado por un tribunal técnico y aceptó la petición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para que fuera ante un jurado ciudadano.
Para dicha tarea fue designado el Dr. Lisandro Aguirre como juez técnico, quien el próximo lunes 3 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, encabezará la audiencia de sorteo de jurados, que será la antesala del debate.
Pasada esa fecha, se espera que el juicio se desarrolle -previo audiencia de selección de jurados- los días lunes 17 y martes 18 de noviembre, en la Sala Nº 1 del subsuelo de los tribunales de Santa Fe.
Las partes estarán representadas por los fiscales Guillermo Persello y Francisco Checchini por el MPA; y la defensa técnica estará a cargo de la Dra. Virginia Segado, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp).
Erminda Dominga Favot (79) fue hallada sin vida por familiares, la tarde del martes 27 de diciembre de 2022, en su casa de la calle Libertad 2170 de la ciudad cabecera del departamento costero.
“Baracus” Romero fue detenido ese mismo día y acusado de haber consumado el hecho entre las 00.40 y las 3.30 del lunes 26 de diciembre. La Fiscalía señala que el hombre rompió una reja que da al fondo de la casa, entró a la cocina y se dirigió al dormitorio de la víctima, que se había encerrado con llave.
Aunque se cree que la irrupción fue con fines de robo -la víctima tenía unos $ 60.000-, la violencia desplegada por Romero, tanto por consumar el hecho como por evitar ser reconocido, lo llevaron a asfixiar con sus manos a Favot, que no pudo resistir el embate.
El de “Baracus” Romero será el tercer juicio oral y público bajo la modalidad de juicio por jurados.
El primero e inaugural en su tipo en la provincia de Santa Fe, tuvo lugar en los tribunales de San Cristóbal los días 9 y 10 de junio de 2025 y terminó con una condena por “homicidio cometido en estado de emoción violenta”.
En tanto que el segundo se produjo a comienzos de septiembre en la ciudad de Santa Fe y culminó con una condena a prisión perpetua para Iván Carrizo, el único acusado por el homicidio de Lautaro “Lato” Leandro, un joven oriundo de Buenos Aires que viajó a Santa Fe a comprar una moto en septiembre de 2022 y terminó baleado en la zona norte de la ciudad.
