Cuantioso secuestro de pirotecnia ilegal en San José del Rincón

Un importante operativo policial desplegado el jueves en San José del Rincón permitió desbaratar un cuantioso cargamento de pirotecnia ilegal, que era transportado sin ningún tipo de medida de seguridad por la Ruta Provincial Nº 1. El procedimiento terminó con el secuestro de más de 4.000 elementos explosivos y la notificación del responsable por violar la ordenanza de “Pirotecnia Cero”.
El hecho ocurrió cerca de las 11.50, cuando personal de la Sexta Zona de Inspección, bajo la supervisión del subdirector de Policía Lic. Diego Domínguez, realizaba tareas de prevención pública sobre la traza costera.
En ese contexto, el jefe zonal advirtió que desde un Fiat Palio en circulación se desprendían objetos, una situación por demás llamativa y riesgosa. La sospecha derivó en una breve persecución y posterior detención del vehículo para su control.
Un auto convertido en polvorín
Al inspeccionar el rodado, los efectivos constataron que el conductor —un hombre de 32 años— transportaba en el interior del vehículo una enorme cantidad de pirotecnia de alto poder explosivo, sin habilitación ni condiciones mínimas de seguridad.
Lo que a simple vista parecía un traslado irregular terminó revelando un verdadero arsenal clandestino, con elementos capaces de provocar graves daños personales y materiales.
El detalle del secuestro
El recuento final del material incautado arrojó cifras contundentes: 3.500 petardos de alto poder explosivo; Baterías de gran porte, entre ellas Galaxy Storm y Discovery; Morteros, bombas de estruendo y cañas voladoras.
En total, 4.279 unidades de pirotecnia, con una valuación estimada que supera los 4 millones de pesos, convirtiendo el procedimiento en uno de los decomisos más importantes de la temporada en el departamento La Capital.
La peligrosidad del traslado —explosivos dentro de un vehículo particular y en una zona residencial— motivó la intervención inmediata de la Brigada de Explosivos de la URI. El personal especializado realizó el decomiso técnico del material para su posterior desnaturalización y destrucción, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.
Pirotecnia Cero
El conductor fue notificado por infracción a la Ordenanza Municipal Nº 040/2014, que establece la prohibición total del uso, tenencia y comercialización de pirotecnia en la ciudad de Rincón.
Desde la fuerza remarcaron que este tipo de controles buscan prevenir siniestros, proteger a la población y desalentar el comercio ilegal, especialmente en épocas donde se incrementa la circulación de estos elementos.