Un auto convertido en polvorín

Cuantioso secuestro de pirotecnia ilegal en San José del Rincón

La Policía secuestró más de 4.000 explosivos ilegales que eran transportados sin medidas de seguridad. El cargamento incautado está valuado en más de 4 millones de pesos y es uno de los mayores decomisos de la temporada.