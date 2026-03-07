Cuatrero condenado por atropellar a un subcomisario en un control sobre la Ruta 1
Un hombre de 27 años de la ciudad de San Javier recibió tres años de prisión condicional y deberá resarcir a la víctima, tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado. El hecho ocurrió en diciembre pasado.
Media tonelada de carne en bolsas de arpillera fue decomisada por la policía. Foto: Archivo
Un joven de 27 años fue condenado por haber atropellado a un policía durante un control de tránsito en la ruta 1 y escapar dejando abandonado un automóvil en el que transportaba armas de fuego y unos 570 kilos de carne vacuna de origen no acreditado.
Jonatan Gorosito fue detenido luego de abandonar el vehículo cargado de carne. Foto: Archivo
El condenado es Jonatan Adrián Gorosito, quien aceptó la imposición de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, deberá pagar una multa de 10.000 pesos a favor del Ministerio Público de la Acusación, abonar una reparación económica de 750.000 pesos a la víctima y cumplir reglas de conducta durante el tiempo que dure la condena.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal Pablo Lipowy, de la ciudad de San Javier, quien atribuyó al acusado tres hechos delictivos ocurridos durante la madrugada del 15 de diciembre de 2025 sobre la ruta provincial Nº 1, a la altura de Colonia Yatay.
Embestida en el control
De acuerdo con la reconstrucción del caso presentada por la fiscalía, el episodio se inició alrededor de la 1.40 de la madrugada, cuando Gorosito circulaba por la ruta en un automóvil Volkswagen Gol y se encontró con un retén policial.
Lejos de reducir la velocidad para someterse al control, el conductor aceleró y realizó una maniobra evasiva con el objetivo de eludir el procedimiento. En ese contexto, embistió a uno de los uniformados que se encontraba sobre la calzada.
El fiscal sostuvo ante el juez que el acusado realizó una “maniobra intencional para eludir el control y embestir a la víctima”. El policía lesionado fue identificado como el subcomisario Ortega, numerario de la Comisaría 3ª de la Unidad Regional XIV del departamento San Javier.
Según el informe del médico legal incorporado a la causa, el efectivo sufrió lesiones que demandaron un tiempo estimado de curación de 40 días.
Persecución y hallazgos
Tras atravesar el control, Gorosito continuó su marcha durante algunos metros y luego abandonó el automóvil sobre la ruta para escapar a pie. Mientras tanto, los policías iniciaron un operativo de búsqueda que rápidamente los condujo hasta el vehículo.
La investigación estuvo a cargo del fiscal de San Javier, Pablo Lipowy. Foto: El Litoral
En el interior del auto hallaron dos armas de fuego sin documentación: una carabina semiautomática y una escopeta tiro a tiro. La fiscalía señaló que ninguna de ellas estaba registrada y que el acusado tampoco contaba con la condición de legítimo usuario.
En el baúl del vehículo, además, los agentes encontraron una importante cantidad de carne vacuna. Según la acusación, se trataba de aproximadamente 570 kilos distribuidos en distintos cortes, entre ellos cuatro cuartos traseros y cuatro costillares.
Gorosito no pudo acreditar la procedencia de esa mercadería, lo que derivó en la imputación por el delito de encubrimiento por receptación, en carácter de coautor, sin que por ello le fuera atribuido el delito de abigeato.
Los delitos admitidos
A partir de esos hechos, el Ministerio Público de la Acusación imputó al joven como autor de los delitos de desobediencia y lesiones graves dolosas calificadas por haber sido cometidas contra un miembro de la fuerza policial, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y encubrimiento por receptación.
En el vehículo, un VW Gol gris, llevaban dos escopetas y 570 kilos de carne en el baúl. Foto: Gentileza
Durante la audiencia, el fiscal explicó que el acusado fue detenido poco tiempo después del episodio, ya que abandonó el automóvil a escasa distancia del control policial y escapó a pie.
Finalmente, el juez Silva avaló el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes y dictó la condena de tres años de prisión condicional, junto con la multa económica, la reparación a la víctima y el cumplimiento de reglas de conducta durante el período de la pena.