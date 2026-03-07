En Santa Fe

Cuatrero condenado por atropellar a un subcomisario en un control sobre la Ruta 1

Un hombre de 27 años de la ciudad de San Javier recibió tres años de prisión condicional y deberá resarcir a la víctima, tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado. El hecho ocurrió en diciembre pasado.