Ciudad de Santa Fe

Exoneraron al docente de música del San Roque condenado por abuso sexual infantil

El Ministerio de Educación provincial dictó la expulsión definitiva del cargo y la inhabilitación para la función pública de Darío Céspedes. La medida encomienda a la Dirección General de Recursos Humanos dela cartera educativa la determinación de la fecha de cese y su notificación al exdocente.