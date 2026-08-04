El Poder Ejecutivo provincial confirmó la exoneración del maestro de Educación Musical Darío Céspedes, condenado a nueve años de prisión por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. La medida administrativa pone fin a su vínculo con el sistema educativo privado de Santa Fe.
Exoneraron al docente de música del San Roque condenado por abuso sexual infantil
El Ministerio de Educación provincial dictó la expulsión definitiva del cargo y la inhabilitación para la función pública de Darío Céspedes. La medida encomienda a la Dirección General de Recursos Humanos dela cartera educativa la determinación de la fecha de cese y su notificación al exdocente.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe ratificó la exoneración del docente de música Darío Céspedes, quien había sido condenado por la Justicia como autor de delitos de abuso sexual infantil. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto N.º 1597, firmado el 3 de agosto de 2026, que confirmó la sanción administrativa impuesta por el Ministerio de Educación.
La resolución ratifica la Disposición N.º 132, emitida el 27 de marzo de 2026 por la Dirección Provincial del Servicio Provincial de Educación Privada (SPEP), que dispuso la exoneración del docente en el marco del sumario administrativo iniciado en 2020.
La condena penal que derivó en la exoneración
De acuerdo con el decreto oficial, Céspedes fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, recibiendo una pena de nueve años de prisión. Esa condena constituyó el fundamento central para aplicar la máxima sanción administrativa prevista en la normativa provincial.
El expediente también señala que el docente se desempeñaba como maestro de Educación Musical titular en el Jardín de Infantes N.º 1264, ubicado en la ciudad de Santa Fe, y que la decisión fue adoptada conforme a la Ley Provincial N.º 10.290 y otras normas vinculadas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes y al sistema educativo.
El antecedente judicial
La causa tuvo una importante repercusión pública. En abril de 2025, la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó la condena impuesta contra Céspedes, dejando firme la sentencia dictada en primera instancia por los hechos de abuso sexual infantil. Ese fallo judicial fue uno de los antecedentes que luego sustentó el proceso disciplinario dentro del ámbito educativo.
Qué establece el decreto
El decreto provincial -que lleva la firma del ministro y el gobernador- dispone la ratificación definitiva de la exoneración y encomienda a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación la ejecución de la medida, incluyendo la determinación de la fecha de cese y su notificación al exdocente.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo formalizó el cierre del procedimiento administrativo iniciado tras la condena penal, desvinculando definitivamente a Céspedes del sistema educativo provincial.