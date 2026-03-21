Una obra en construcción del sur de la ciudad de Santa Fe fue blanco de un violento delincuente que trató de robar herramientas, pero no logró su cometido y terminó arrestado.
Un delincuente se metió en un obrador y amenazó al sereno. Ocurrió durante la noche de este viernes, en inmediaciones del Parque Sur de la capital provincial.
Una obra en construcción del sur de la ciudad de Santa Fe fue blanco de un violento delincuente que trató de robar herramientas, pero no logró su cometido y terminó arrestado.
Según pudo saberse, todo ocurrió durante la noche de este viernes en inmediaciones del Parque Sur de la capital provincial, más precisamente en la intersección de calles Raúl Tacca y 1° de Mayo.
Allí irrumpió el ladrón amparado por la oscuridad y trataba de sustraer distintos elementos cuando fue sorprendido por el sereno del obrador, un joven de 26 años.
Al ser descubierto, el malviviente se retiró del lugar sin llevarse nada, pero antes lanzó una escalofriante amenaza, mientras amagaba con sacar algo oculto en su cintura, bajo el pantalón y la remera: “Te voy a robar todo lo que quiera y te voy a cagar a tiros cuando te duermas”.
Una llamada a la Central de Emergencias 911 alertó sobre lo que había ocurrido y un móvil del Comando Radioeléctrico fue en auxilio del trabajador.
Con la descripción del ladrón, los uniformados hicieron un breve rastrillaje en la zona y ubicaron al presunto autor del hecho, un joven de 19 años vestido con ropa de similares características a las descriptas por la víctima.
Una vez esposado, el muchacho fue trasladado hasta la Comisaría 1a, donde fue examinado por un profesional del Área de Medicina Legal.
Luego del análisis clínico, el delincuente imprevistamente comenzó a correr y trató de darse a la fuga, pero a los pocos metros fue reducido nuevamente.
Así, a los delitos que inicialmente se le atribuían, amenazas simples y hurto en grado de tentativa, se agregó el de resistencia a la autoridad.
Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación.