Norte santafesino

Prisión preventiva para un hombre acusado de vender droga en San Guillermo

Así fue resuelto a partir de un requerimiento del fiscal Emiliano Odriozola, en una audiencia desarrollada en los tribunales de San Cristóbal. Al imputado, que tiene 31 años, le secuestraron estupefacientes fraccionados para su venta al por menor.