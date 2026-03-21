Prisión preventiva para un hombre acusado de vender droga en San Guillermo

Quedó en prisión preventiva un hombre de 31 años, cuyas iniciales son DAB, al que se investiga por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en San Guillermo (departamento San Cristóbal). La cautelar fue dispuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.
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El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. En ese sentido, la magistrada resolvió disponer la prisión preventiva por 90 días.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal.
Estupefacientes
El fiscal afirmó que “el imputado tenía en su poder estupefacientes con fines de comercialización”.
“El viernes pasado se hizo un allanamiento en una vivienda ubicada en Carlos Gardel al 400 donde se secuestraron envoltorios de nailon con marihuana, un cigarrillo armado con la misma sustancia, envoltorios de nailon con clorhidrato de cocaína, una balanza digital, diversos recortes y envoltorios de nailon utilizados para el fraccionamiento y tres teléfonos celulares”, precisó Odriozola.
La funcionaria del MPA agregó que “todo el material secuestrado resulta compatible con la tenencia de estupefacientes con destino a su comercialización al menudeo” .
Riesgos procesales
Odriozola valoró que “la jueza consideró que con las evidencias que presentamos desde la Fiscalía están acreditadas la materialidad y la autoría del hecho con el grado de probabilidad necesario en esta etapa del proceso penal”.
“A su vez, la magistrada sostuvo que la pena en expectativa no sería de cumplimiento condicional en función de las características del ilícito que investigamos”, remarcó el fiscal.
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El fiscal señaló que “la jueza también entendió que los riesgos procesales están vigentes porque la investigación está en la etapa primigenia, quedan diligencias pendientes de realización y hay que resguardar los testimonios de quienes falta entrevistar”.
Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “la jueza rechazó la solicitud de las medidas alternativas propuestas por la Defensa por considerarlas insuficientes para resguardar el proceso”.
Calificaciones penales
Al imputado de 31 años se le atribuyó la autoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.