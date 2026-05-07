En una resolución histórica vinculada al asesinato de Nora Dalmasso, el Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de Córdoba destituyó de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. El veredicto llegó tras un proceso de jury donde se los halló culpables de mal desempeño y negligencia grave en el ejercicio de sus funciones durante la investigación del crimen ocurrido en 2006.
Destituyeron a los tres fiscales del caso Dalmasso por "negligencia grave"
Tras casi dos décadas de impunidad, el Jurado de Enjuiciamiento removió de sus cargos a Di Santo, Miralles y Pizarro por negligencia grave en la investigación del crimen de Río Cuarto.
La fiscal general adjunta, Betina Croppi, fue la encargada de fundamentar la acusación. Durante sus alegatos, expuso cómo los funcionarios incumplieron sus deberes y provocaron demoras injustificadas en la resolución del caso.
Croppi fue categórica al señalar que los investigadores ignoraron pruebas clave: "El principal sospechoso estaba ante sus ojos y no hicieron nada", afirmó, en clara alusión a las muestras de ADN del jardinero Roberto Bárzola halladas en la escena.
Críticas a la investigación
La acusación subrayó que, en lugar de seguir líneas científicas, los fiscales centraron sus esfuerzos en indagar la vida privada de la víctima, alimentando la hipótesis de un "amante asesino". Esta dirección de la pesquisa fue duramente cuestionada por desviar el foco del presunto autor material.
Tras conocerse la sentencia, que implica el cese inmediato de sus cargos, el fiscal Pizarro manifestó su disconformidad ante la prensa, declarando que "Córdoba se pierde un buen fiscal". El proceso judicial que culminó hoy incluyó semanas de audiencias y el testimonio de más de 30 personas, entre peritos, policías y familiares.
El alivio de la familia Macarrón
Presentes en la Legislatura, los hijos de la víctima, Facundo y Valentina, junto a su padre Marcelo Macarrón, recibieron el fallo con una mezcla de alivio y amargura. Facundo Macarrón calificó la decisión como una "reivindicación", aunque lamentó la falta de autocrítica de los acusados.
"Ninguna familia merece pasar por lo que pasamos. Estos fiscales nos arruinaron la vida. Ahora queremos que el asesino termine preso y que mi mamá tenga justicia", expresó el joven, enfatizando el dolor causado por la constante revictimización de su madre.
El futuro de la causa
Con la destitución de los fiscales, se abre una nueva etapa en la búsqueda de la verdad. Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, celebró la labor del tribunal y del equipo de la fiscal Croppi, destacando que el norte sigue siendo la justicia efectiva.
La letrada señaló que ahora existe la posibilidad de avanzar en un juicio ordinario contra Roberto Bárzola para determinar su responsabilidad criminal. El objetivo final, según la defensa, es que el responsable del asesinato —cometido hace casi dos décadas en el barrio Villa Golf de Río Cuarto— sea condenado y Nora Dalmasso pueda finalmente descansar en paz.