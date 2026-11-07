Santa Fe

Dos detenidos y una pistola secuestrada tras un operativo policial en el norte de la ciudad

Ocurrió en barrio Yapeyú. Un hombre que circulaba en moto escapó de la policía y entró en una vivienda. Los uniformados lo siguieron y lo aprehendieron, al igual que a la mujer que estaba en el interior y trató de obstruir el operativo.