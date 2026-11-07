Un hombre de 43 años y una mujer de 53 fueron aprehendidos durante la noche del viernes en la zona de calle Reinares al 9700 de la ciudad de Santa Fe, luego de un procedimiento llevado a cabo por personal del Comando Radioeléctrico que derivó en la incautación de una pistola.
Dos detenidos y una pistola secuestrada tras un operativo policial en el norte de la ciudad
Ocurrió en barrio Yapeyú. Un hombre que circulaba en moto escapó de la policía y entró en una vivienda. Los uniformados lo siguieron y lo aprehendieron, al igual que a la mujer que estaba en el interior y trató de obstruir el operativo.
El hecho se desencadenó durante los patrullajes de prevención habituales en el sector, cuando los efectivos intentaron identificar a un individuo que circulaba a bordo de una bicicleta. Ante las indicaciones de los uniformados, el sujeto hizo omisión, emprendió la fuga e ingresó a una vivienda cercana para evitar la intervención policial.
Una vez en el inmueble, la mujer de 53 años intentó entorpecer el accionar de los agentes para facilitar la huida del hombre. Sin embargo, con la llegada de unidades móviles en apoyo, el personal policial logró reducir e interceptar a ambas personas.
Proceso
Durante las actuaciones dentro del domicilio, las fuerzas de seguridad secuestraron una pistola. Posteriormente, los dos aprehendidos y el armamento incautado fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción, donde se dio intervención a las autoridades judiciales competentes para dar curso a las acciones legales correspondientes.