Detuvieron en la Ruta 168 a un hombre con pedido de captura por violencia de género
Intentó escapar de un control policial, pero fue interceptado por la Guardia Provincial y la Brigada Motorizada. Tenía una causa abierta por violencia de género y llevaba un cuchillo entre sus prendas.
El involucrado fue trasladado a sede policial. Foto: Gentileza
Personal de la Guardia Provincial y Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe llevó adelante el miércoles un procedimiento en la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 7,5, que culminó con la detención de un hombre que presentaba pedido de captura vigente por un hecho de amenazas calificadas por el uso de arma en contexto de violencia de género.
El operativo se desarrolló alrededor de las 11:50 horas, en el marco del control vehicular 1780/25. Según fuentes policiales, los agentes observaron a un motociclista que, al advertir la presencia del control, realizó una maniobra en contramano e intentó darse a la fuga.
Seguimiento controlado
Ante esta situación, las unidades motorizadas iniciaron un seguimiento controlado logrando interceptar el vehículo en el kilómetro 6 de la misma ruta. En el lugar se procedió a la identificación de los ocupantes, un hombre que conducía la motocicleta y una mujer que lo acompañaba.
Al momento de la detención el hombre iba acompañado por una mujer. Foto: Gentileza
Al verificar los datos del conductor a través del sistema SIFCOP, se constató que poseía un pedido de detención activo desde el 10 de septiembre de 2025, por el delito antes mencionado, cuya víctima sería su ex pareja. La acompañante, por su parte, no presentaba antecedentes ni requerimientos judiciales, y el rodado no registraba impedimentos legales.
Un arma blanca entre la ropa
Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un registro palpareo preventivo, hallando entre las prendas del hombre un arma blanca tipo cuchillo, la cual fue secuestrada bajo lo dispuesto por el artículo 110 del Código de Convivencia.
Dicho artículo trata sobre la portación de armas blancas o contundentes sin la debida autorización. Quien no esté autorizado y porte un arma de este tipo fuera de su domicilio puede ser sancionado con arresto de hasta diez días o multa de hasta dos "jus" (Unidades de Faltas).
La mujer también fue trasladada a sede policial. Foto: Gentileza
El detenido fue trasladado a la Subcomisaría 6ª de la Unidad Regional I, donde quedó a disposición de la justicia y se labraron las actuaciones correspondientes, con conocimiento del fiscal en turno.
El rápido accionar del personal motorizado permitió la detención de un individuo buscado por la justicia y la incautación de un arma blanca, garantizando así la seguridad en una de las principales vías de acceso a la ciudad de Santa Fe.
