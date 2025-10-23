Homicidio

Crimen en Frontera: mataron a balazos a un hombre y otro resultó herido en una fallida transacción agropecuaria

La víctima fatal recibió dos disparos en el pecho. Secuestraron un auto, dinero y un teléfono celular. El fiscal Pedro Machado dirige la investigación por homicidio calificado. No hay detenidos.