Le dictaron la prisión preventiva al barra de Unión Adrián “El Melli” Galeano

Adrián Galeano tiene 34 años, es más conocido como “Melli” y se lo señala como líder de “La Bomba”, la barrabrava del Club Atlético Unión. Este hombre, que fue detenido tiempo atrás acusado de un grave incidente ocurrido en la zona norte de la ciudad, quedó en prisión preventiva este jueves.
El episodio que se investiga sucedió sobre avenida Blas Parera e incluyó disparos de arma de fuego.
La medida cautelar de máxima fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.
En la audiencia, el magistrado consideró que estaban acreditadas las circunstancias necesarias para hacer lugar al pedido de prisión preventiva, en función de la naturaleza violenta de los ilícitos investigados. Asimismo, no fueron cuestionadas ni la materialidad ni la probable autoría de los hechos endilgados.
En el mismo legajo también se investiga a otro hombre de 46 años e iniciales DJM, al que se le impusieron medidas cautelares no privativas de la libertad.
Por su parte, una de las víctimas de los hechos delictivos estuvo presente en la audiencia y fue escuchada por el magistrado.
Locura
Tal como fue relatado en la audiencia, los ilícitos fueron cometidos alrededor de las 23 del miércoles de la semana pasada. Al “Melli” se le atribuyó haber conducido un auto Renault Clio en el cual iba como acompañante el otro investigado.
En tal sentido, la Fiscalía planteó que “en la esquina de French y la avenida Blas Parera, el chofer del auto descendió para golpear con una pistola una de las ventanillas traseras de un Volkswagen Gol en el que viajaban tres hombres”.
Ante el juez, se expuso que luego de la intimidación comenzó una persecución por la avenida Blas Parera y, en la cuadra entre Espora y Vieytes, los autos colisionaron. Al respecto, la fiscalía manifestó que “los imputados cambiaron de carril de forma antireglamentaria y cruzaron su automóvil frente al otro, que de todas formas pudo seguir circulando”.
En tanto, a Galeano se le endilgó haber realizado un disparo de arma de fuego en dirección al otro vehículo, el cual recibió el impacto de un proyectil calibre .380 que ingresó al habitáculo. Esa situación fue sobre la avenida, entre Estanislao Zeballos y Castelli.
Finalmente, ambos imputados fueron detenidos esa misma noche y al hombre que quedó en preventiva se le secuestró el arma de fuego, ya que de acuerdo con la atribución delictiva no estaba autorizado a portarla. Según afirmó la Fiscalía, “quien quedó en prisión preventiva opuso resistencia al accionar de los uniformados”.
Calificaciones
Los dos hombres imputados son investigados como coautores de amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego), abuso de arma de fuego y daños. Además, al hombre de iniciales AIG se le atribuyó la autoría de portación ilegítima de arma de fuego de guerra y resistencia a la autoridad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.