Indagatoria en Córdoba

Pablo Laurta optó por el silencio ante preguntas sobre el doble femicidio

La comparecencia del acusado por los homicidios de Luna Giardina, su ex pareja, y la madre de ella, Mariel Zamudio, se realizó con estrictas medidas de seguridad, donde evitó responder sobre los homicidios en la Fiscalía de Instrucción.