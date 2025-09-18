Fraude en Boedo

Pedido de captura internacional para una maestra jardinera argentina que estafó a sus compañeras y huyó a Europa

Docentes de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires detectaron consumos reiterados y desmedidos en sus tarjetas de crédito y débito. Apuntan a una colega que realizaba suplencias en el establecimiento y se fue del país “sin regresar hasta el día de la fecha”.