Durante la tarde del domingo 19 de febrero de 2023, un hombre fue ejecutado a sangre fría en las calles de la ciudad de Santo Tomé. El crimen desató una serie de incidentes, cuando familiares de la víctima atacaron a la policía y trataron de hacer justicia por mano propia. Este viernes, la policía atrapó al presunto responsable, que estaba prófugo desde ese año.
Santa Fe: detuvieron a un sospechoso en la calle y era un presunto homicida
El hombre terminó en una celda de la Comisaría 8a, a disposición de la Justicia. Se lo acusa por un brutal crimen cometido a principios de 2023 en la ciudad de Santo Tomé.
Ricardo González fue asesinado mientras se disputaba el clásico de fútbol santafesino entre Colón y Unión. Tal vez por eso no sorprendieron a los vecinos las detonaciones del arma de fuego que resonaron en barrio Santo Tomás de Aquino, en inmediaciones de la esquina que forman las calles Vélez Sarsfield y República de Chile.
Corta agonía
Con un tiro en el pecho y otro en la cabeza, González agonizaba cuando algunas mujeres cargaron su cuerpo en un automóvil particular para llevarlo al centro público de salud local.
Desde allí, rápidamente fue derivado al Hospital José María Cullen. Las heridas que presentaba eran demasiado importantes.
Todos los esfuerzos fueron en vano, porque él murió minutos después.
Esa misma noche, familiares y amigos de González atacaron a la policía y le prendieron fuego a la casa del presunto autor del crimen, un vecino del lugar.
El caso quedó en manos del fiscal Andrés Marchi, quien luego de las primeras actuaciones solicitó la captura de un sospechoso, que logró permanecer prófugo hasta este viernes.
Atrapado
El procedimiento fue realizado por una patrulla del Comando Radioeléctrico que realizaba tareas preventivas en la zona norte de la ciudad.
Trasladaron al sujeto hasta la Comisaría 8a, donde se determinó su identidad. Así, se percataron de que era buscado por la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.
El acusado, que ahora tiene 35 años, será imputado en los próximos días como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.