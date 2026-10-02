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Femicidio de Cecilia Strzyzowski

Internaron a Emerenciano Sena tras 12 días en huelga de hambre

El condenado a prisión perpetua reclama mejor atención de salud y prisión domiciliaria.

Emerenciano Sena está internado en el Hospital Perrando.Emerenciano Sena está internado en el Hospital Perrando.
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Emerenciano Sena, el condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia del Chaco, se encuentra internado luego de 12 días en huelga de hambre en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia.

Atención médica en el Perrando

Fuentes del caso confirmaron que el exlíder piquetero está internado en el Hospital Perrando tras sufrir una descompensación durante su protesta extrema.

El jurado no logró consenso y el veredicto por el caso Cecilia Strzyzowski se definirá este sábado.Cecilia Strzyzowski, víctima de femicidio.

Se remarcó que su hospitalización en la institución médica es solo para estabilizarlo y luego regresará al complejo penitenciario, donde también se encuentra preso su hijo, César Sena.

Mirá tambiénCésar Sena fue internado en un centro de salud mental de Chaco

La huelga de hambre había comenzado 12 días atrás en medio de su reclamo para obtener la prisión domiciliaria y una mejor atención médica debido a su estado de salud. Durante estas jornadas se supo que no consumió ningún tipo de alimentos ni líquidos.

Emerenciano Sena junto a Marcela Acuña, y el hijo de ambos, César Sena.Emerenciano Sena junto a Marcela Acuña, y el hijo de ambos, César Sena.

A través de diversas presentaciones, el condenado por ser partícipe primario del femicidio de Cecilia en junio de 2023 sostiene que padece de diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, entre otras patologías.

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