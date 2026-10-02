Emerenciano Sena, el condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia del Chaco, se encuentra internado luego de 12 días en huelga de hambre en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia.
Internaron a Emerenciano Sena tras 12 días en huelga de hambre
El condenado a prisión perpetua reclama mejor atención de salud y prisión domiciliaria.
Atención médica en el Perrando
Fuentes del caso confirmaron que el exlíder piquetero está internado en el Hospital Perrando tras sufrir una descompensación durante su protesta extrema.
Se remarcó que su hospitalización en la institución médica es solo para estabilizarlo y luego regresará al complejo penitenciario, donde también se encuentra preso su hijo, César Sena.
La huelga de hambre había comenzado 12 días atrás en medio de su reclamo para obtener la prisión domiciliaria y una mejor atención médica debido a su estado de salud. Durante estas jornadas se supo que no consumió ningún tipo de alimentos ni líquidos.
A través de diversas presentaciones, el condenado por ser partícipe primario del femicidio de Cecilia en junio de 2023 sostiene que padece de diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, entre otras patologías.