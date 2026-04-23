Un caso de extrema gravedad se investiga en la ciudad de Concordia, donde la Justicia intervino tras detectar una presunta maniobra de entrega ilegal de dos niños de 1 y 4 años. La denuncia derivó en un operativo que permitió poner a resguardo a los menores y avanzar con la detención de varias personas
Investigan en Concordia si intentaron vender de dos niños de 1 y 4 años: hay detenidos
La Justicia entrerriana avanza en un caso que involucra a varios adultos acusados de intentar entregar a dos menores a cambio de dinero y bienes. Los chicos fueron resguardados.
Investigación y operativo judicial
De acuerdo a la información difundida por fuentes judiciales y policiales, el caso salió a la luz a partir de una denuncia que alertaba sobre la posible venta de los niños. Según se investiga, los menores habrían sido ofrecidos a cambio de dinero y, en algunos casos, incluso por bienes materiales como terrenos.
La intervención de la Justicia fue inmediata. A través de un operativo coordinado, se logró ubicar a los niños, quienes fueron retirados del entorno en el que se encontraban y puestos bajo protección de organismos estatales.
En paralelo, se dispusieron allanamientos en distintos domicilios vinculados a las personas sospechadas de participar en la maniobra. Como resultado de estos procedimientos, al menos tres adultos fueron detenidos y quedaron a disposición de la causa.
Las primeras hipótesis apuntan a una red de intermediación que habría intentado concretar la entrega irregular de los menores. No obstante, los investigadores mantienen abiertas distintas líneas para determinar el alcance real del caso y si existen más personas involucradas.
Desde la Justicia se indicó que la prioridad fue garantizar la integridad de los niños. En ese sentido, se dispusieron medidas de protección urgentes y se activaron protocolos específicos para este tipo de situaciones.
El estado de los niños
Los menores se encuentran actualmente bajo resguardo de organismos de protección de derechos, que evalúan su situación y determinan los pasos a seguir en función de su bienestar. También se inició un proceso de intervención social para analizar el contexto familiar y las condiciones en las que vivían.
En cuanto a la causa judicial, los detenidos enfrentan acusaciones que podrían encuadrarse en delitos vinculados a la trata de personas y la supresión de identidad, aunque la calificación legal definitiva dependerá del avance de la investigación.
Fuentes del caso señalaron que se están recolectando pruebas documentales, testimoniales y periciales para reconstruir cómo se habría gestado la maniobra. Entre los elementos bajo análisis figuran comunicaciones entre los implicados, posibles acuerdos económicos y la intervención de terceros.
La investigación también busca establecer si existieron antecedentes o intentos previos de concretar este tipo de operaciones. En ese marco, no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que se profundicen las diligencias.
El caso generó conmoción en la comunidad local por la vulnerabilidad de las víctimas y la naturaleza de los hechos denunciados. Sin embargo, desde las autoridades se pidió prudencia y evitar la difusión de información que pueda afectar la identidad de los niños.
Especialistas en niñez recuerdan que, ante situaciones de este tipo, el foco debe estar puesto en la protección integral de los menores, garantizando sus derechos y evitando su revictimización.
En ese sentido, los organismos intervinientes trabajan de manera articulada para asegurar un abordaje integral, que contemple no solo la situación judicial sino también el acompañamiento social y psicológico necesario.
La causa continúa en etapa de investigación y bajo estricta reserva. Mientras tanto, los niños permanecen en un entorno protegido, a la espera de que la Justicia determine las medidas definitivas en relación a su cuidado.