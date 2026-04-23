La confirmación de un caso de tuberculosis en una institución educativa de Mar del Plata encendió las alertas sanitarias y activó un protocolo de intervención que involucra a autoridades de salud, la comunidad educativa y las familias.
Tuberculosis en Mar del Plata: detectan un caso en un colegio y activan protocolo sanitario
Se trata de un estudiante de sexto año. Autoridades municipales iniciaron controles y seguimiento de contactos estrechos para prevenir nuevos contagios.
Activación inmediata
El caso fue detectado en un alumno de sexto año de un colegio privado de la ciudad, lo que motivó la intervención del sistema de salud local a través del Programa Municipal de Control de Tuberculosis. A partir del diagnóstico, se puso en marcha un operativo coordinado para evaluar y monitorear a todas las personas que pudieron haber estado en contacto con el estudiante.
Según se informó, la respuesta incluyó la articulación entre la Secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredon, la Región Sanitaria VIII y las autoridades educativas, con el objetivo de contener la situación y evitar la propagación de la enfermedad.
En ese marco, se delimitó el grupo de contactos estrechos —compañeros de curso, docentes y personal escolar— que deberán someterse a controles médicos. Las autoridades también organizaron reuniones informativas con directivos, estudiantes y familias, donde se brindaron detalles sobre la enfermedad, sus formas de transmisión y las medidas preventivas a adoptar.
Como parte del protocolo, se asignaron turnos para estudios clínicos en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), donde se realizarán los controles correspondientes. Además, tanto la familia del alumno como su entorno cercano permanecen bajo seguimiento médico.
El abordaje también incluye la participación de distintos efectores de salud, como hospitales públicos, centros de atención primaria y el Instituto Nacional de Epidemiología, en una estrategia que busca garantizar una respuesta integral.
Qué implica la tuberculosis
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea, generalmente cuando una persona con la infección activa tose, estornuda o habla. Si bien en la actualidad no es frecuente en ámbitos escolares, su detección obliga a una rápida intervención para evitar contagios.
En este caso, las autoridades remarcaron que la clave está en el seguimiento de los contactos estrechos y en la detección temprana de posibles nuevos casos. Por eso, el protocolo contempla no solo los estudios médicos sino también instancias de información y concientización dentro de la comunidad educativa.
Especialistas explicaron que una persona con tuberculosis deja de contagiar a las pocas semanas de iniciar el tratamiento adecuado, aunque debe completarlo para lograr la curación total. Esto refuerza la importancia de sostener los controles y el acompañamiento médico en cada caso.
En paralelo, se insiste en medidas básicas de prevención como ventilar los ambientes, cubrirse al toser y acudir al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles. Estas acciones, sumadas al diagnóstico oportuno, permiten reducir significativamente el riesgo de transmisión.
El episodio se produce en un contexto en el que la tuberculosis muestra un aumento sostenido a nivel nacional. Datos recientes indican que en 2025 se notificaron más de 16 mil casos en el país, con un incremento respecto de años anteriores, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención.
Aunque se trata de un caso puntual, desde el sistema de salud remarcaron que la situación está bajo control y que el protocolo vigente permite actuar de manera rápida y coordinada ante este tipo de eventos.
La experiencia reciente vuelve a poner en agenda la importancia de la vigilancia epidemiológica y del trabajo conjunto entre el sistema sanitario y las instituciones educativas, especialmente en contextos donde la detección temprana resulta clave para evitar brotes y garantizar la tranquilidad de la comunidad.