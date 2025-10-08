Operación “Marketjail”

La Policía Federal desbarató una banda de estafadores virtuales

Algunos miembros de la organización criminal actuaban desde la cárcel de Campana. Los presos contaban con apoyo "de afuera". Fueron arrestados dos hombres y cinco mujeres en provincia de Buenos Aires. Se dieron a conocer las escuchas telefónicas a los delincuentes.