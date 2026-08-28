Una mujer de 60 años fue víctima de una presunta estafa en Entre Ríos luego de entablar una relación virtual con un hombre que decía ser británico y que utilizaba el nombre de Michael Lawrence Williams. Durante varios meses mantuvieron conversaciones por redes sociales y WhatsApp hasta que el supuesto novio aseguró que quería viajar a la Argentina.
Creyó que tenía un novio de Reino Unido y perdió casi $30 millones en una estafa
La víctima, de 60 años, comenzó el contacto por Facebook y luego continuó la comunicación por WhatsApp, hasta que realizó transferencias tras recibir un pedido de dinero.
La mujer nunca realizó una videollamada con él, pero confió en su identidad y accedió a ayudarlo económicamente. Para concretar el supuesto viaje hacia Paraná, el hombre le habría dicho que necesitaba una autorización y dinero.
Ante el pedido, la damnificada habría solicitado créditos en distintas entidades bancarias y financieras. Luego transfirió $29.816.400,69 a una cuenta cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M. Sin embargo, el viaje nunca se concretó y el supuesto hombre desapareció.
Cómo comenzó el contacto
Según relató la víctima, todo comenzó en febrero de este año, cuando recibió un mensaje a través de Facebook de una persona que aseguró llamarse Michael Lawrence Williams y ser oriunda del Reino Unido.
La comunicación continuó posteriormente por WhatsApp, desde una línea con característica correspondiente a ese país. Con el paso de los meses, la relación virtual se habría afianzado y surgió la posibilidad de un encuentro presencial.
El supuesto británico manifestó entonces que quería viajar a la Argentina para encontrarse con la mujer, pero afirmó que necesitaba dinero y una autorización para poder realizar el viaje.
La transferencia de casi $30 millones
La damnificada decidió ayudarlo y, para reunir el dinero solicitado, habría recurrido a créditos de diferentes entidades financieras bancarias y no bancarias.
Finalmente, transfirió un total de $29.816.400,69 a una cuenta bancaria que aparecía registrada a nombre de D.C.M.
Sin embargo, después de recibir el dinero, el supuesto novio dejó de comunicarse y nunca viajó a Entre Ríos. Frente a esta situación, la mujer realizó la denuncia y comenzó una investigación para determinar quién estaba detrás del engaño.
La investigación llegó hasta Concordia
Las tareas realizadas por la División Cibercrimen permitieron establecer que el dinero transferido posteriormente había sido derivado a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en Concordia.
Con esta información, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un procedimiento en un domicilio ubicado en calle Las Heras al 1044, en esa ciudad.
Durante el allanamiento, una mujer fue notificada por el delito de estafa. Además, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes y análisis para intentar obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.
La investigación continúa con el objetivo de determinar el mecanismo utilizado para concretar el fraude y establecer quiénes estuvieron detrás de la maniobra.