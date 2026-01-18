#HOY:

Tras más de 24 horas desaparecida

Hallaron con vida a la hermana de Marcos Acuña: la trasladaron al Hospital de Zapala

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue hallada este domingo durante un rastrillaje en una zona rural de Zapala. Estaba desaparecida desde el viernes y quedó internada.

Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, fue encontrada este domingo en Zapala, provincia de Neuquén, luego de un operativo de búsqueda que se había activado el viernes tras su desaparición.

La mujer, de 42 años, fue ubicada durante la madrugada en un rastrillaje realizado en una zona rural, en el que trabajaron efectivos policiales y personal abocado a la localización. Tras el hallazgo, fue trasladada al Hospital de Zapala para ser evaluada y permanecer en observación.

Rastrillajes en zona rural

La búsqueda había generado preocupación en la ciudad neuquina desde las primeras horas del fin de semana, con recorridas y tareas coordinadas en distintos sectores. El despliegue incluyó controles y relevamientos para reconstruir sus últimos movimientos.

Al concretarse el hallazgo, las autoridades dispusieron el traslado inmediato para una revisión integral, con el objetivo de determinar su estado de salud y garantizar la atención correspondiente.

Alerta de paradero y causa en Fiscalía

El caso se tramitó bajo una alerta oficial de “Ubicación y Paradero”, registrada con el número 20/26, y se enmarcó en un trabajo conjunto entre dependencias policiales y el ámbito judicial.

En la investigación intervino la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Zapala, junto con la Comisaría del Menor y la Mujer, que tomó parte en las actuaciones vinculadas al operativo.

Repercusión por el vínculo con Acuña

El apellido Acuña amplificó la atención pública sobre el caso. En las últimas horas, la búsqueda se había multiplicado en redes sociales, donde vecinos de Zapala compartieron la imagen y los datos difundidos para colaborar con la familia.

Fabiana es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del lateral de la Selección argentina, y su desaparición había derivado en una cadena de mensajes de apoyo y preocupación a medida que avanzaban las horas sin novedades.

Con su aparición, la principal prioridad pasó a ser el seguimiento médico y la evolución en el hospital local. Mientras tanto, el hecho vuelve a instalar la importancia de activar rápido los protocolos de búsqueda para acelerar hallazgos y reducir riesgos.

Neuquén
Judiciales

