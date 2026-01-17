La hermana del campeón mundial Marcos “Huevo” Acuña permanece desaparecida en Neuquén

La provincia de Neuquén atraviesa horas de profunda preocupación por la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista y campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña.
Fabiana Edith Muñoz, de 42 años y con un trastorno de salud mental, es buscada intensamente desde el viernes por la tarde en Zapala; fuerzas de seguridad y la comunidad continúan rastrillajes
La provincia de Neuquén atraviesa horas de profunda preocupación por la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista y campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña.
La mujer, de 42 años, es intensamente buscada desde hace más de 24 horas luego de que se perdiera todo contacto con ella en la ciudad de Zapala. La situación movilizó a fuerzas de seguridad, familiares y vecinos, que trabajan de manera coordinada para dar con su paradero.
Según se informó, Fabiana fue vista por última vez el viernes por la tarde, alrededor de las 17.30, cuando se encontraba en su domicilio. Desde ese momento no volvió a comunicarse con sus allegados, lo que encendió las alertas y derivó en la denuncia formal por averiguación de paradero.
La familia explicó que la mujer padece esquizofrenia, un trastorno de salud mental que aumenta la preocupación por su integridad física y emocional.
Al momento de su desaparición vestía gorro negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. Estos datos fueron difundidos para facilitar su identificación en caso de que alguien la haya visto en la vía pública o en zonas cercanas.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo especial en Zapala y alrededores, que incluye rastrillajes en distintos sectores de la ciudad y áreas rurales cercanas. También se revisan cámaras de seguridad y se toman testimonios de vecinos que podrían haber tenido contacto con Fabiana en las horas previas a su desaparición.
La investigación es coordinada junto al Ministerio Público Fiscal, bajo un protocolo de urgencia debido a la condición de salud de la mujer y al tiempo transcurrido sin noticias sobre su paradero. Las autoridades indicaron que todas las hipótesis permanecen abiertas.
El caso tuvo un fuerte impacto a nivel provincial y nacional por el vínculo familiar con Marcos Acuña, una figura reconocida del fútbol argentino. En redes sociales, numerosos usuarios compartieron la información de la búsqueda con la esperanza de aportar algún dato que permita localizarla.
Familiares y allegados atraviesan momentos de gran angustia y pidieron colaboración a la comunidad. Señalaron que Fabiana puede desorientarse con facilidad y que resulta fundamental encontrarla lo antes posible para garantizar su cuidado y asistencia.
Las autoridades reiteraron el pedido a la población para que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comunique de inmediato con la policía. Cada dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la investigación.
Mientras continúa el operativo, la prioridad sigue siendo dar con Fabiana Edith Muñoz y garantizar su bienestar. La búsqueda permanece activa y se intensifica con el paso de las horas, en un esfuerzo conjunto entre fuerzas de seguridad, familiares y vecinos de la zona.