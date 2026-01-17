Operativo policial

La hermana del campeón mundial Marcos “Huevo” Acuña permanece desaparecida en Neuquén

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años y con un trastorno de salud mental, es buscada intensamente desde el viernes por la tarde en Zapala; fuerzas de seguridad y la comunidad continúan rastrillajes