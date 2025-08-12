Acusan "denuncias falsas"

Familiares de condenados por violencia de género exigen que se revisen las causas

Este lunes por la mañana, familiares de personas condenadas por delitos de violencia de género se concentraron frente a tribunales para reclamar que se revisen los casos. Silvana Salinas dialogó con CyD Litoral sobre este pedido a la justicia.