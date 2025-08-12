Familiares de condenados por violencia de género exigen que se revisen las causas

Este lunes por la mañana se desarrolló frente a tribunales una carpa con familiares de acusados por delitos de violencia de género que exigieron a la justicia que actúe frente a las “denuncias falsas” que sufrieron.
Este lunes por la mañana, familiares de personas condenadas por delitos de violencia de género se concentraron frente a tribunales para reclamar que se revisen los casos. Silvana Salinas dialogó con CyD Litoral sobre este pedido a la justicia.
Este lunes por la mañana se desarrolló frente a tribunales una carpa con familiares de acusados por delitos de violencia de género que exigieron a la justicia que actúe frente a las “denuncias falsas” que sufrieron.
“Somos familiares de personas que fueron condenados o que todavía no han llegado a juicio, y que han sido encuadrados en la perspectiva de género. Debido a esto, la justicia considera que no es necesario que la persona que denuncia presente las pruebas correspondientes”, expresó Silvana Salinas, cuyo hijo se encuentra en esta situación.
“Solo con el relato de la presunta víctima es suficiente, lo cual termina haciendo mucho daño, no solamente a la persona que está condenada o presa, sino también cuando hay niños de por medio", agregó la reclamante en su análisis.
Por segunda semana consecutiva se está llevando a cabo esta carpa en la plaza 25 de mayo, frente a tribunales, con personas que exigen esta revisión de condenas o procesos. “En Santa Fe y Rafaela somos alrededor de 70 familiares en esta situación”, afirmó Salinas.
Los familiares agrupados reclaman que el sistema judicial revea las condenas. “Necesitamos que se revisen estos juicios, que se tengan en cuenta cuestiones básicas como los principios constitucionales, la igualdad ante la ley, el principio de inocencia y el indubio pro reo. Que se investigue y se haga una pericia a la persona que es denunciada”, manifestó Salinas.
Además, consideran que el sistema penal debe estar acompañado por un equipo interdisciplinario que integre a la salud mental. “Las leyes están pero el problema está en la manera de juzgar, porque no está escrita y no hay garantías", expresó.
“Cualquiera que se considere inocente es bienvenido a participar de estas manifestaciones”, concluyó Salinas e invitó a la comunidad a que escuche este reclamo.
