#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Tragedia

Accidente fatal en ruta 18: un niño de 10 años murió tras ser atropellado

Ocurrió en el kilómetro 201 de la ruta 18, en Entre Ríos, donde un menor perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo. El conductor fue detenido y la causa permanece bajo investigación.

El niño estaba acompañado por su primo de 9 años, que iba en otra bicicleta.
 18:07
Por: 

Este domingo, un menor de 10 años falleció tras ser embestido por un auto en ruta 18 a la altura del kilómetro 201, provocó la muerte del niño que circulaba en bicicleta. El siniestro, registrado alrededor de las 11:20, involucró a un automóvil Renault Logan negro conducido por un hombre de 69 años, oriundo de Villa Domínguez, Villaguay, Entre Ríos.

Mirá tambiénGrave accidente en la Ruta Nacional 178 terminó con la vida de un hombre de Chabás

De acuerdo con la información policial, el vehículo se desplazaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, colisionó con el menor, quien viajaba en la misma dirección. El niño estaba acompañado por su primo de 9 años, que iba en otra bicicleta y no fue embestido, aunque debió recibir atención médica por una crisis nerviosa.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor del automóvil quedó aprehendido por el supuesto delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor” y fue trasladado hacia la dependencia policial donde quedara alojado, a disposición de la magistratura interviniente.

Según informaron, el vehículo se desplazaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, colisionó con el menor, quien viajaba en la misma dirección. El niño estaba acompañado por su primo de 9 años, que iba en otra bicicleta y no fue embestido, aunque debió recibir atención médica por una crisis nerviosa.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Entre Ríos
Mirador Provincial

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro