Accidente fatal en ruta 18: un niño de 10 años murió tras ser atropellado

Este domingo, un menor de 10 años falleció tras ser embestido por un auto en ruta 18 a la altura del kilómetro 201, provocó la muerte del niño que circulaba en bicicleta. El siniestro, registrado alrededor de las 11:20, involucró a un automóvil Renault Logan negro conducido por un hombre de 69 años, oriundo de Villa Domínguez, Villaguay, Entre Ríos.
De acuerdo con la información policial, el vehículo se desplazaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, colisionó con el menor, quien viajaba en la misma dirección. El niño estaba acompañado por su primo de 9 años, que iba en otra bicicleta y no fue embestido, aunque debió recibir atención médica por una crisis nerviosa.
Fuentes policiales confirmaron que el conductor del automóvil quedó aprehendido por el supuesto delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor” y fue trasladado hacia la dependencia policial donde quedara alojado, a disposición de la magistratura interviniente.
