Declaró Viviana Fein, la ex fiscal en la investigación de la muerte de Nisman

Indagaron a Viviana Fein por irregularidades en el lugar donde encontraron el cuerpo del extitular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman.
La ex funcionaria judicial entregó un escrito, pidió ser sobreseída y defendió el procedimiento. Reafirmó que las pruebas no fueron contaminadas y criticó la falta de atención a las pericias por parte de los medios.
La exfiscal se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro, acompañada por su abogado, Lucio Simonetti, cerca de las 10:30 horas de la mañana y se retiró apenas pasada las 14. Según se informó, Fein presentó un escrito y respondió algunas preguntas.
Tras retirarse de los tribunales, la exfiscal respondió preguntas de la prensa y aseguró: “No hago mea culpa”. Al ser consultada por la cantidad de personas en la escena de la muerte dijo: “Si alguna vez muestran el video no editado a los medios, van a tener la respuesta que quieren”.
“Fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video”. Además, Fein aseguró que esas personas “no contaminaron absolutamente nada. Nadie describe cómo se contaminó o que faltó. Nunca nadie lo describió”.
“Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que le pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla”, pidió la exfiscal.
“Yo se quién soy y como he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria”, remarcó Fein antes de retirarse de Comodoro Py.
Fein está imputada por “serias falencias” en la investigación y habría incurrido en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos, en diciembre de 2015. Fue citada por el juez federal, Julián Ercolini, a pedido del fiscal federal, Eduardo Taiano.
A Nisman lo encontraron muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. La Justicia todavía intenta determinar quiénes cometieron el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía de Taiano.
Según el dictamen presentado por Taiano, Fein habría incurrido en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.