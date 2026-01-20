A once años de su muerte

Nisman: la investigación continúa, con más preguntas que respuestas

Los discursos y declaraciones alusivos integraron el deceso del fiscal con sus denuncias sobre el memorándum con Irán y el atentado a la AMIA. Arroyo Salgado confía en el juicio en ausencia. Lagomarsino insiste en que fue suicidio y apunta a Saín.