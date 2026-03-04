El jurado halló culpables a los hombres acusados del femicidio de Alejandra Vargas en San Justo

Julián Federico Obregón y Lucas Sebastián Páez asesinaron en la ciudad santafesina de San Justo a Alejandra Agustina Vargas, quien en ese entonces era pareja del primero de ellos. Así lo dictaminó un jurado en un juicio oral que finalizó este miércoles en la capital provincial de Santa Fe.
Ambos hombres tomaron desprevenida a la víctima, mientras dormía junto a sus pequeños hijos, ataron su cuello con un cable y la colgaron de un tirante hasta ahorcarla para simular un suicidio, según pudieron demostrar los fiscales del caso, María Laura Urquiza y Estanislao Giavedoni.
Luego de ver las pruebas y escuchar los testimonios ofrecidos por las partes, el jurado popular deliberó por dos horas y resolvió por unanimidad que Obregón y Páez eran culpables del crimen.
Inmediatamente después se realizó la audiencia de cesura, en la que la jueza Cecilia Labanca estableció la única pena posible para este tipo de delitos: prisión perpetua.
Obregón, quien ahora tiene 26 años, era pareja de la víctima y fue condenado como coautor del delito de homicidio calificado (por el vínculo, por ser cometido con alevosía y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género –femicidio).
En cuanto a Paez, la condena fue por la coautoría de homicidio calificado (por el vínculo, por ser cometido con alevosía y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer –femicidio).
La jueza Labanca estableció la pena de prisión perpetua. Foto: Archivo
Sangre fría
Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) precisaron que el femicidio de Vargas fue cometido entre las 6:30 y las 8:00 de la mañana del miércoles 1° de marzo de 2023, en una vivienda ubicada en calle Enrique Rodríguez al 2.100 de San Justo, ciudad cabecera del departamento santafesino homónimo.
Resaltaron que la víctima estaba dormida cuando los hombres colocaron alrededor de su cuello un cable de los que usan las empresas de “video-cable”.
“Los dos actuaron de acuerdo a un plan previo y se distribuyeron las tareas que realizó cada uno con el objetivo de quitarle la vida a la mujer”, aseguraron los fiscales.
Urquiza y Giavedoni precisaron que “en uno de los extremos del cable realizaron un nudo. A la otra punta la ataron a un parante del techo de la casa y dejaron a la mujer colgada, lo cual le provocó la muerte por asfixia por ahorcamiento”.
“Obregón y Paez actuaron sobre seguro, sin riesgos para sí mismos y aprovechando el estado de absoluta indefensión en que encontraba la víctima para lograr su cometido de darle muerte”, plantearon los funcionarios.
Los fiscales María Laura Urquiza y Estanislao Giavedoni representaron al MPA. Foto: Archivo
Contexto
Los representantes del MPA también pudieron demostrar -a través de distintos testigos- que “el hecho ocurrió en el marco de una relación de pareja entre Obregón y la víctima, signada por la violencia física y psicológica”.
En este sentido, remarcaron que “se trataba de una relación desigual de poder, en la que Obregón era capaz de atentar contra la seguridad y la vida de Vargas”.
“En el caso de Paez, actuó a sabiendas del vínculo de pareja que mantenían Obregón y Vargas y las características de esta relación”, puntualizaron y explicaron que “según las previsiones legales, la calificante del vínculo se traslada al coautor siempre que se pueda comprobar que conocía la relación de pareja, tal como ocurrió en este caso”, finalizaron.
El testigo
Entre la numerosa evidencia presentada por la fiscalía, fue crucial la palabra de uno de los hijos de la mujer, que despertó cuando los hombres atacaban a su madre. Su relato fue tomado en Cámara Gesell y reproducido en una de las audiencias del juicio.
“Siempre los testimonios de menores de edad son importantes para nosotros, pero además en este caso tuvieron validaciones con otros cinco testigos: el policía que primero llegó a la escena del hecho, las dos psicólogas que actuaron con los chicos y quienes tomaron las cámaras Gesell”, puntualizó Giavedoni en conferencia de prensa.