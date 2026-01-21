Frigerio denunció la aparición de dispositivos de espionaje en dependencias del gobierno

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció públicamente el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en áreas sensibles del gobierno provincial. Según confirmó, los aparatos fueron encontrados tanto en su oficina personal como en la Secretaría General de la Gobernación.
La información fue difundida por el propio mandatario a través de sus redes sociales y derivó de inmediato en la presentación de denuncias penales ante la Justicia, además de la apertura de investigaciones administrativas internas para determinar cómo y cuándo fueron instalados.
El gobernador aseguró que ya se realizaron denuncias penales y se activaron investigaciones internas.
“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, expresó Frigerio, en un mensaje de fuerte impacto político.
Desde el Ejecutivo entrerriano señalaron que el hallazgo se produjo durante tareas de control y que, una vez detectados los dispositivos, se activaron los protocolos correspondientes. Por el momento, no se brindaron detalles técnicos sobre el tipo de aparatos ni sobre el tiempo que podrían haber estado operativos.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con peritajes, análisis de los dispositivos y eventuales responsabilidades penales. Paralelamente, los sumarios internos buscarán establecer fallas en los sistemas de seguridad o la posible connivencia de agentes estatales.
En su mensaje, Frigerio fue categórico al vincular el hecho con prácticas del pasado. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, afirmó, marcando una línea política clara frente al episodio.
El hecho generó un fuerte impacto político y abrió interrogantes sobre prácticas ilegales del pasado.
El gobernador asumió en diciembre de 2023 con un discurso centrado en la modernización del Estado, el orden de las cuentas públicas y la reconstrucción institucional tras años de gestiones cuestionadas por falta de controles y opacidad administrativa.
Desde ese lugar, el hallazgo de dispositivos de espionaje ilegal en oficinas oficiales aparece como un hecho de extrema gravedad institucional, que reaviva el debate sobre el uso indebido de herramientas de inteligencia en ámbitos de gobierno.
Un mensaje político y el fin de las prácticas del pasado
En ese marco, Frigerio buscó despegar a su gestión de cualquier vinculación con el episodio y aseguró que el descubrimiento no frenará el rumbo político iniciado. “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, sostuvo.
El caso también genera interrogantes sobre si los dispositivos fueron colocados antes del inicio de la actual gestión o si existieron intentos de espionaje posteriores al cambio de gobierno. Esa línea temporal será clave para el avance de la investigación judicial.
Por ahora, desde la Casa de Gobierno entrerriana mantienen reserva sobre mayores precisiones, a la espera de los primeros resultados de las pericias. No se descarta que, en los próximos días, se amplíe la denuncia con nuevos elementos.