Tras la ayuda nacional

Entre Ríos habilita letras frente a su déficit de caja

Antes de fin de año, el Estado entrerriano recibió $220.000 millones en concepto de anticipo financiero por su coparticipación. Ahora deja la puerta abierta para otras dos herramientas crediticias para sus gastos corrientes y el pago de sus deudas.