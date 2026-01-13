Entre Ríos habilita letras frente a su déficit de caja

La Provincia de Entre Ríos habilitó el eventual uso de la emisión de Letras del Tesoro para cubrir su déficit durante 2026. El gobierno de Rogelio Frigerio publicó en su Boletín Oficial el decreto N° 3977/25 que aprueba el programa "Letras ER 2026", destinado a cubrir déficits financieros transitorios.
Mirá tambiénLa Secretaría de Finanzas inicia licitaciones 2026 con títulos del Tesoro
La medida se suma al esquema de endeudamiento por USD 500 millones que también con la emisión de dichas letras fue habilitado para el corriente año, así como a la ayuda extraordinaria que envió a esa provincia vecina el gobierno nacional, por $220.000 millones en concepto de anticipo financiero por su coparticipación.
El decreto en cuestión fue difundido esta semana pero su firma data del 30 de diciembre de 2025, es decir, luego del adelanto de coparticipación que el presidente Javier Milei consintió al gobernador del Pro.
Según el texto oficial, el programa habilita a la Provincia a emitir letras de corto plazo en el marco de lo establecido por la Ley de Administración Financiera N° 5.140 y la Ley de Presupuesto 2026, con el objetivo de "administrar" descalces temporales entre ingresos y gastos.
A diferencia del programa de títulos en dólares, las Letras ER 2026 están pensadas como una herramienta de gestión de liquidez, habitual en las finanzas públicas, y no como endeudamiento estructural de largo plazo. El decreto no fija montos máximos en esta instancia ni detalla condiciones financieras específicas, que quedarán bajo definición del área económica.
La publicación de este esquema se dio en simultáneo con la puesta en vigencia del programa "Títulos de la Deuda Pública ER 2026", que autoriza emisiones por hasta USD 500 millones, que configuran un doble dispositivo financiero para el año en curso: uno orientado a cubrir necesidades transitorias en pesos y otro habilitado para eventuales operaciones de crédito de mayor escala.
El esquema "deja abierta la estrategia financiera del Ejecutivo para 2026, en un contexto de restricciones fiscales y con la necesidad de equilibrar el flujo de fondos sin afectar el funcionamiento cotidiano del Estado provincial", indican medios de esa provincia.
La operación cuenta con el aval de los organismos de control, ya que la Contaduría General indicó que no se supera el límite constitucional del 25% de las rentas provinciales, mientras que la Fiscalía de Estado confirmó la habilitación legal otorgada por la Legislatura. Con este esquema, "Entre Ríos apunta a equilibrar solvencia de largo plazo y liquidez inmediata durante 2026", agregan.