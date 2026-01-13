La Secretaría de Finanzas inicia licitaciones 2026 con títulos del Tesoro

La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a la primera licitación del 2026, donde se ofertarán títulos públicos del Tesoro Nacional.
La primera subasta del año busca renovar vencimientos por $9,6 billones, ofreciendo letras y bonos en pesos y dólares, en un contexto de liquidez ajustada.
La recepción de las ofertas de la cartera que conduce Luis Caputo estará compuesta por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.
De esta manera, la Secretaría dependiente del Ministerio de Economía da inicio al calendario de licitaciones del corriente año, donde busca renovar los vencimientos de deuda por aproximadamente $9,6 billones.
Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 27 de febrero de 2026 (S27F6 - reapertura).
Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026 (S29Y6 - reapertura).
Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 - reapertura).
Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027 (nuevo).
Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 - reapertura).
Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de mayo de 2026 (X29Y6 - reapertura).
Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 - reapertura).
Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).
Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).
Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 27 de febrero de 2026 (nueva).
Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2026 (nueva).
La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del miércoles 14 de enero, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 16 del mismo mes.
“La licitación se da en un contexto en que aún la liquidez del sistema en pesos luce ajustada, por lo que la expectativa estará no sólo sobre qué instrumentos se ofrecen sino también en la licitación propiamente dicha, sobre las tasas convalidadas”, señalaron desde SBS.
En concreto, es la sgunda puesta a punto del Gobierno luego de haber pagado US$4.200 millones frente a bonistas privados. La atención se centrará en la confianza que deposite el mercado en la administración central, de cara a que pueda conseguir un rollover favorable.
Mediante el nuevo esquema monetario que empezó a regir el 1° de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva acumulado US$273 millones. Particularmente, hoy se hizo de US$55 millones en el mercado de cambios.
En caso de no conseguir un rollover alto, el Gobierno deberá cubrir la diferencia del excedente. Una de esas posibilidades es utilizando las reservas dela entidad financiera, actualmente en US$44.768 millones.