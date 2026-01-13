Suspenden a un médico de La Plata por comentarios antisemitas en redes sociales

El medico del Hospital San Martín de La Plata Miqueas Martínez Secchi fue suspendido y será sumariado después de haber recibido denuncias por graves “ataques antisemitas” desde las redes sociales, anunció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
Martinez Secchi, médico residente de terapia intensiva, había publicado en la red X que “a los judíos no hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”.
La publicación antisemita tomó estado público luego de que haber sido detectada por el analista internacional Daniel Lerer, y derivó luego una denuncia penal del abogado Jorge Monastersky, quien reclamó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires expulsara al médico de terapia intensiva.
Tras la difusión del caso, el ministro Kreplaj, informó que “por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación”.
En una publicación en la red social X, el funcionario dijo que “cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina”.
“Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud. La salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo”, expresó.