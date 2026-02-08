Insólito: una joven quedó atrapada en una hamaca infantil en Funes

En la madrugada de este sábado, Bomberos Voluntarios de Funes protagonizaron una intervención poco habitual en la plaza San José, donde una joven había quedado atrapada en una hamaca destinada a niños. El llamado ingresó a las 00.47 y activó el rápido despliegue de una dotación hacia el espacio público, ubicado en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Al llegar al lugar, los rescatistas constataron que la adolescente se encontraba literalmente incrustada en la estructura del juego, sin posibilidad de salir por sus propios medios. La situación generaba riesgo de lesiones por la presión del metal y la imposibilidad de movimiento, por lo que se activó de inmediato el protocolo de rescate seguro.
Un operativo inusual en plena madrugada
El personal utilizó una herramienta de corte especial —conocida como corta cinturones— para seccionar parte de la estructura de la hamaca y permitir la liberación controlada de la joven. La maniobra se realizó de forma precisa, evitando movimientos bruscos y posibles lesiones, y permitió resolver el incidente en pocos minutos.
Bomberos Voluntarios de Funes intervinieron para liberar a una joven.
Según se informó, la joven no presentaba heridas ni complicaciones de salud tras el rescate. La intervención, aunque inusual, evidenció la capacidad operativa de los servicios de emergencia ante situaciones inesperadas en espacios públicos, incluso en contextos que no responden a emergencias tradicionales.
Una vez finalizado el operativo, los bomberos procedieron a perimetrar el sector y dejar fuera de uso la hamaca infantil, ya que la estructura quedó inutilizable tras el corte. La zona del juego fue clausurada por razones de seguridad para evitar nuevos incidentes, hasta tanto se realicen las reparaciones correspondientes.