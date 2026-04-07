Un joven de 23 años que era buscado desde el viernes pasado en la ciudad de Funes, ubicada al oeste de Rosario, fue hallado sin vida en la tarde del lunes 6 de abril en el interior de una heladera, que estaba tirada en un zanjón, muy cerca de las vías del ferrocarril, al noroeste de esa ciudad. Por el hecho, confirmado como homicidio, hay un detenido.
Horror en Funes: hallaron el cuerpo de un joven dentro de una heladera abandonada
La víctima, de 23 años, era buscada desde el viernes pasado, cuando no se presentó a trabajar. Por el crimen hay un detenido.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que alrededor de las 16:30 del lunes se dio aviso a la fiscal Noelia Navone, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2, que se había hallado un cuerpo en la zona de Tomás de la Torre y Paysandú, de barrio Paysandú, en la localidad de Funes, ubicada al oeste de Rosario.
El cuerpo estaba en el interior de un electrodoméstico tipo heladera, volcado dentro de un zanjón con agua de la zona, señalaron voceros de la investigación.
Tras el hallazgo, la fiscal Navone fue hasta el lugar y dispuso que personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) realice un relevamiento de la zona, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y que verifique la existencia de cámaras de seguridad, públicas y/o privadas en ese sector de la ciudad. Tras los primeros exámenes médicos realizados en la escena del hecho se identificó a la víctima como Ramiro Fabián Nast, que era buscado desde el pasado viernes 3.
En base a datos recabados en la escena donde fue hallado el cuerpo y el análisis de cámaras de video vigilancia que posee el municipio de Funes, se detuvo a un joven de 29 años, identificado como Luis Fernando V., quien será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.
Este martes se realizará la autopsia en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario, con el objetivo de determinar la causa de muerte y avanzar en la reconstrucción de la mecánica del hecho. También se dispuso la toma de declaraciones a familiares y allegados del joven fallecido.
Ramiro Fabián Nast había sido visto por última vez en la noche del jueves 2 de abril, en una vivienda del barrio Zona 5 de Funes, donde se celebró un cumpleaños. Al día siguiente no se presentó a trabajar en un supermercado de esa ciudad, algo que alertó a su familia y allegados.
Su madre denunció su desaparición y había comenzado una búsqueda en redes sociales para averiguar su paradero.