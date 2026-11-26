El juicio oral y público contra Gabriela Nahir Fernández, la persona que cambió de género acusada de abusar sexualmente de siete presas en la cárcel de Bouwer, comenzó este miércoles en la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba, según informaron fuentes judiciales.
Comenzó el juicio contra una presa que cambió de género y abusó de siete presas en el penal de Bouwer
La implicada, Gabriela Nahir Fernández, que anteriormente se llamaba Gabriel Fernández, fue detenida por ejercer violencia contra su ex pareja y en ese caso aseguró que se autopercibía mujer.
Antecedentes del ingreso a Bouwer
La implicada, que anteriormente se llamaba Gabriel Fernández, fue detenida por ejercer violencia contra su ex pareja y en ese caso aseguró que se autopercibía mujer, motivo por el que fue trasladada al pabellón femenino en el que habría cometido los ataques sexuales contra las reclusas.
Fernández se encuentra imputada por el delito de abuso sexual simple reiterado (dos hechos), en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de las víctimas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave: sífilis.
Otras dos internas como coautoras
Además, Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya serán juzgadas en carácter de “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en compañía de Fernández.
Luego del escándalo, el traslado de internos a cárceles o pabellones de mujeres por motivos de identidad de género autopercibida está restringido y prohibido en determinados supuestos tras la sanción del Decreto 61/2025.