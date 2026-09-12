En cárceles federales

Con eje en el caso Rosario, Nación extendió a mujeres el régimen para presos de alto riesgo

La normativa busca enfrentar a las redes delictivas argumentando que varias presas tomaron el control de bandas narco ante el encierro de los líderes. Seguridad atribuye al esquema parte de los resultados del Plan Bandera en la provincia de Santa Fe.