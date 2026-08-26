En el marco de la visita a Buenos Aires, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunirá este miércoles por la tarde con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Pullaro se reúne con la ministra de Seguridad de la Nación
El gobernador santafesino mantendrá un encuentro con Alejandra Monteoliva para planificar operativos en conjunto para fin de año y principios del 2027, según anticiparon.
Según se supo, el encuentro tendrá lugar desde las 17 en CABA y trascendió que el motivo de la cita es anticiparse en la planificación de la operatividad policial para los meses de diciembre y enero.
La provincia santafesina se mostró satisfecha con los resultados de lo ocurrido a fines de 2025 y se busca repetir para el último tramo del corriente año.
Encuentros anteriores
El mandatario provincial y la funcionaria nacional habían mantenido un encuentro en abril en el marco del violento episodio ocurrido en la escuela de San Cristóbal.
Dos meses antes, la ministra visitó Rosario en el marco del segundo año del Plan Bandera; oportunidad en donde también se entregaron vehículos para los equipos que trabajan en el sur provincial.
El plan Bandera
Cabe recordar que Nación y provincia llevan adelante el Plan Bandera, que se desarrolla en el departamento Rosario con un despliegue conjunto de las fuerzas federales, de la policía santafesina y el municipio. La estrategia busca reforzar la seguridad en los barrios considerados críticos y avanzar contra las organizaciones criminales.
El operativo está a cargo de un Comando Unificado de las Fuerzas Federales, integrado por Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Las fuerzas trabajan de manera coordinada con las autoridades provinciales y municipales. El despliegue incluye patrullajes permanentes, operativos de saturación y controles vehiculares en distintos sectores del departamento Rosario.
El dispositivo también contempla la utilización de equipos cinotécnicos, la presencia de brigadas de elite y tareas de inteligencia criminal. El objetivo es fortalecer la prevención y avanzar sobre las estructuras vinculadas al delito organizado.
En el sitio web del gobierno nacional, estiman que los homicidios dolosos en Rosario descendieron más del 57%. El balance también destaca el secuestro de una cifra récord de drogas, armas y vehículos relacionados con bandas criminales.