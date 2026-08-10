En lo que representa uno de los golpes más duros al narcotráfico en la hidrovía en el último tiempo, la Prefectura Naval Argentina incautó un cargamento de casi 500 kilos de clorhidrato de cocaína y logró la detención de cinco personas.
Cinematográfica operación en el río Paraná: incautan cocaína valuada en 11.500 millones de pesos
El cargamento total pesó casi media tonelada. La organización criminal utilizaba lanchas rápidas para cargar la droga en buques mercantes en alta mar y en la hidrovía.
La maniobra, pergeñada por una red transnacional, fue desbaratada tras una cinematográfica persecución en las aguas del río Paraná y una serie de allanamientos posteriores en la provincia de Buenos Aires.
El valor total de los bienes y la droga decomisada supera los 11.500 millones de pesos, según estimaron los expertos.
En pleno río
La investigación, llevada adelante de manera conjunta por el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Bahía Blanca (a cargo de la Dra. María Gabriela Marrón), la PROCUNAR y el Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura, permitió seguirle los pasos a una banda que operaba entre Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.
El modus operandi consistía en utilizar embarcaciones deportivas livianas para aproximarse a buques mercantes de gran porte en navegación y cargarles la droga de forma clandestina ("contaminación de ultramar").
Tras montar una vigilancia encubierta en las costas de Ramallo, los efectivos detectaron el movimiento sospechoso de una embarcación tipo tracker. La nave se acercó a la orilla para cargar bultos desde una camioneta Ford Ranger y luego encaró hacia un buque mercante que navegaba a la altura del kilómetro 351 del río Paraná, cerca de la Rada Norte de San Nicolás.
Cuando los sospechosos intentaban izar los bolsos hacia el buque, la Agrupación Albatros de la Prefectura intervino de forma táctica e interceptó la embarcación en pleno río.
Los uniformados secuestraron entonces 232 kilos de cocaína distribuidos en 210 panes dentro de 7 bolsos estancos y detuvieron a 4 hombres (uno de ellos tenía prohibición vigente para salir del país).
Además, incautaron una camioneta Ford Ranger, la embarcación con motor fuera de borda de alta potencia, su tráiler, 5 teléfonos celulares y un GPS satelital.
Conexión
El procedimiento no concluyó en el agua. La pesquisa determinó que esta misma red criminal estaba vinculada directamente con el hallazgo de 34 kilos de cocaína en un bolso estanco hallado el pasado 2 de enero en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso.
Con la información recabada tras las primeras detenciones, la Justicia ordenó cinco allanamientos de urgencia en Ramallo, La Reja y Bernal Oeste (Quilmes).
Durante estos registros, las fuerzas de seguridad lograron arrestar a un quinto involucrado y decomisaron 267 kilos adicionales de cocaína (240 panes), dosis de marihuana, bolsos estancos vacíos con marcas y sellos idénticos a los interceptados en el río, arneses, ganchos de elevación y bolsas de embalaje, 2 automóviles, 2 motocicletas y dispositivos electrónicos varios.
Investigación multidisciplinaria
El éxito de la causa radicó en el trabajo coordinado entre diversas áreas de inteligencia de la Prefectura Naval, junto con el soporte técnico de la Policía Federal Argentina (PFA) y la colaboración de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Los cinco detenidos y todo el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia Federal de Bahía Blanca, que continuará analizando los dispositivos electrónicos incautados para determinar las conexiones internacionales de la organización.