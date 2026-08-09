Santa Fe ciudad

Un adolescente de 15 años fue hallado sin vida en los piletones del Parque Garay

El cuerpo fue encontrado durante la tarde del domingo, parcialmente sumergido en un sector con unos 50 centímetros de agua. Un enfermero que estaba en el lugar dio aviso a los servicios de emergencia y poco después intervino personal policial. La madre del adolescente llegó al parque cerca de las 17 y reconoció el cuerpo. La investigación busca determinar las circunstancias del fallecimiento.