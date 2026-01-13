#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Santa Fe

Balearon en la cabeza a un hombre en avenida Teniente Loza y calle Menchaca

Ocurrió durante la tarde de este martes. La víctima ingresó consciente al hospital y se evalúa la gravedad de las lesiones. La policía detuvo a un sospechoso y secuestró dos armas de fuego.

La policía detuvo a un sospechoso. Foto: El Litoral
Un hombre fue baleado en la cabeza este martes por la tarde, en inmediaciones del cruce de avenida Teniente Loza y calle Menchaca, en el sector noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Según pudo saberse, el herido fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde ingresó consciente.

Los médicos iban a evaluar la gravedad de las lesiones internas para determinar los pasos a seguir.

Aprehendido

Por otra parte, la policía arrestó a un sospechoso, secuestró un vehículo y dos armas de fuego.

En el lugar del hecho se rescataron algunas vainas servidas.

Una de las armas de fuego incautadas. Foto: El Litoral

Tensión

Por otra parte, nuevas detonaciones de armas de fuego se escucharon en inmeidaciones de Aráoz y Menchaca.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico fue hasta el lugar y se topó con un sospechoso que al ver el móvil trató de darse a la fuga.

Los uniformados lo corrieron y le dieron alcance. Entonces le quitaron de entre sus ropas un precario revólver.

Con ayuda de familiares y conocidos, este sujeto logró zafarse y huir.

La amenazante actitud del grupo de gente que se amontonó allí hizo que los policías decidieran abandonar el sitio, pero se llevaron el arma de fuego.

Santa Fe Ciudad
Santa Fe violenta

