Balearon en la cabeza a un hombre en avenida Teniente Loza y calle Menchaca

Un hombre fue baleado en la cabeza este martes por la tarde, en inmediaciones del cruce de avenida Teniente Loza y calle Menchaca, en el sector noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió durante la tarde de este martes. La víctima ingresó consciente al hospital y se evalúa la gravedad de las lesiones. La policía detuvo a un sospechoso y secuestró dos armas de fuego.
Según pudo saberse, el herido fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde ingresó consciente.
Los médicos iban a evaluar la gravedad de las lesiones internas para determinar los pasos a seguir.
Por otra parte, la policía arrestó a un sospechoso, secuestró un vehículo y dos armas de fuego.
En el lugar del hecho se rescataron algunas vainas servidas.
Por otra parte, nuevas detonaciones de armas de fuego se escucharon en inmeidaciones de Aráoz y Menchaca.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico fue hasta el lugar y se topó con un sospechoso que al ver el móvil trató de darse a la fuga.
Los uniformados lo corrieron y le dieron alcance. Entonces le quitaron de entre sus ropas un precario revólver.
Con ayuda de familiares y conocidos, este sujeto logró zafarse y huir.
La amenazante actitud del grupo de gente que se amontonó allí hizo que los policías decidieran abandonar el sitio, pero se llevaron el arma de fuego.