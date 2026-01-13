Un operario que trabajaba en altura murió electrocutado en barrio Sur

Un hombre murió electrocutado este martes, en horas de la siesta, cuando realizaba trabajos en altura en inmediaciones de la esquina que forman la avenida General López y calle Urquiza, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.
Sufrió una descarga cuando tomó contacto con un cable de fluido eléctrico del alumbrado público. Quedó colgando de su arnés, pero ya no había nada por hacer cuando fue rescatado su cuerpo.
Se trataba de un operario de una empresa rosarina que, accidentalmente, tomó contacto con un cable del tendido eléctrico de la red de alumbrado público.
La descarga le provocó la muerte en el acto y su cuerpo quedó colgado del arnés que llevaba puesto.
Una mujer que pasaba por el lugar y observó la escena se comunicó con la Central de Emergencias 911 para pedir ayuda.
En instantes, arribaron al lugar una patrulla policial, una dotación de Bomberos Zapadores, personal del servicio público de emergencias provincial 107 y de la Brigada de Explosivos.
Cuando técnicos de la Empresa Provincial de la Energía cortaron la corriente, los bomberos procedieron a bajar el cuerpo de la víctima.
El incidente causó conmoción en ese sector, muy transitado, de la capital provincial.