Un hombre fue asesinado este jueves, durante la siesta, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Un hombre fue ejecutado de un tiro en la espalda en la zona noroeste de la ciudad
El violento episodio tuvo lugar en inmediaciones del cruce de calles Cafferata y Hugo Wast. La víctima agonizó por unos minutos y murió cuando era asistido en el Hospital Iturraspe.
Según las primeras versiones, el o los asesinos persiguieron a la víctima, que buscó refugio dentro de una gomería ubicada cerca de la intersección que forman las calles Cafferata y Gorriti.
Hasta allí fue perseguida esta persona por sujetos que le dispararon varios disparos, uno de los cuales impactó en su espalda.
El homicida habría escapado del lugar en un automóvil de color gris hacia el oeste.
Auxilio
Por su parte, el gomero cargó al hombre malherido en su moto y lo trasladó hasta el Hospital Iturraspe.
Agonizaba cuando llegaron al centro público de salud.
Los médicos intentaron salvar su vida, pero todo fue en vano. Minutos después dejó de existir.
Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía especializada y la Policía de Investigaciones, para que se lleven adelante las medidas de rigor para tratar de dar con los responsables del ataque.