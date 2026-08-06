#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Santa Fe

Un hombre fue ejecutado de un tiro en la espalda en la zona noroeste de la ciudad

El violento episodio tuvo lugar en inmediaciones del cruce de calles Cafferata y Hugo Wast. La víctima agonizó por unos minutos y murió cuando era asistido en el Hospital Iturraspe.

El crimen ocurrió a plena luz del día. Foto: ArchivoEl crimen ocurrió a plena luz del día. Foto: Archivo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un hombre fue asesinado este jueves, durante la siesta, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Según las primeras versiones, el o los asesinos persiguieron a la víctima, que buscó refugio dentro de una gomería ubicada cerca de la intersección que forman las calles Cafferata y Gorriti.

Hasta allí fue perseguida esta persona por sujetos que le dispararon varios disparos, uno de los cuales impactó en su espalda.

El homicida habría escapado del lugar en un automóvil de color gris hacia el oeste.

Auxilio

Por su parte, el gomero cargó al hombre malherido en su moto y lo trasladó hasta el Hospital Iturraspe.

Agonizaba cuando llegaron al centro público de salud.

Los médicos intentaron salvar su vida, pero todo fue en vano. Minutos después dejó de existir.

Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía especializada y la Policía de Investigaciones, para que se lleven adelante las medidas de rigor para tratar de dar con los responsables del ataque.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe violenta
Homicidio en Santa Fe
Judiciales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro