Santa Fe

Buscan intensamente a un hombre que desapareció mientras practicaba kitesurf en Paraje El Chaquito

El hombre, de 32 años, era buscado este jueves por la tarde luego de desaparecer mientras realizaba kitesurf en la zona de Monte Vera. En el operativo participan Buzos Tácticos, policías, drones y un gomón.