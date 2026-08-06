Dos armas de fuego de fabricación casera fueron incautadas por la policía en distintos operativos realizados en la ciudad de Santa Fe.
Secuestraron dos precarias “tumberas” en distintos operativos
Ambos procedimientos fueron realizados por personal del Comando Radioeléctrico, por pedido de la Central de Emergencias 911. En uno de los incidentes se registró un herido de bala.
En primer lugar, este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I fue comisionado por la Central de Emergencias 911 a la zona del cruce de calles Juan Díaz de Solís y Ecuador, en barrio Barranquitas Oeste, por un hecho de violencia.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se había producido un altercado en la vía pública con agresiones mutuas entre personas de una familia y su entorno.
Durante la gresca, un hombre de 36 años resultó con una herido de arma de fuego.
Con las indicaciones brindadas en el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de 28 años y de una mujer de 25, como así también al secuestro de un arma de fuego de fabricación casera por demás de precaria.
El lesionado fue trasladado al Hospital Cullen, donde el personal médico le constató una herida leve por roce de proyectil.
Finalmente, los aprehendidos y el armamento secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 3era, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Los Troncos
Por otra parte, en horas de la madrugada de este jueves otra patrulla del Comando Radioeléctrico se presentó en inmediaciones de la intersección de calles Berutti y Grierson, en el corazón de barrio Los Troncos de la capital provincial.
Los uniformados acudieron a un pedido de auxilio que fue recibido en las oficinas de la Central de Emergencias 911 a raíz de un desorden en la vía pública.
A través del sistema de cámaras de videovigilancia de la Central de Monitoreo, los operadores advirtieron a los policías que uno de los involucrados portaba una presunta arma de fuego.
Con el apoyo de varias unidades, los efectivos actuantes procedieron a interceptar y aprehender a tres hombres de 19, 26 y 29 años.
Durante el procedimiento de control, los uniformados lograron el secuestro de un arma de fabricación casera tipo escopeta cargada con un cartucho intacto.
Finalmente, los tres aprehendidos y el armamento incautado fueron trasladados a la sede de la Comisaría 8ª, donde se labraron las actuaciones de rigor.