En el marco de una causa que investiga hechos de hurtos reiterados en la ciudad de Santa Fe, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) —dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial— logró la detención de dos jóvenes de 22 años y el recupero de numerosos elementos sustraídos.
La PDI detuvo a dos jóvenes por hurtos reiterados en Santa Fe
El operativo incluyó allanamientos en los que se secuestró gran cantidad de herramientas y dispositivos electrónicos robados. Interviene el fiscal Agustín Nigro.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia radicada el pasado 24 de febrero, luego de que delincuentes ingresaran a un comercio ubicado en calle Risso al 2500 y se llevaran herramientas y diversos objetos de valor.
A partir de allí, agentes de la Sección Delitos Especiales de la PDI iniciaron un trabajo de inteligencia que combinó el análisis de publicaciones e interacciones en redes sociales con tareas de vigilancia en terreno.
Este rastreo permitió identificar a los sospechosos e individualizar los domicilios donde se acopiaba la mercadería robada.
Allanamientos
Con las órdenes emitidas por la Justicia y bajo la dirección del fiscal Agustín Nigro (Ministerio Público de la Acusación), las fuerzas de seguridad irrumpieron de manera simultánea en dos inmuebles de la capital santafesina.
Durante los procedimientos fueron arrestados los presuntos implicados, identificados por sus iniciales como L. A. D. y M. S. G., ambos de 22 años.
Pruebas
Además, los agentes incautaron un abultado botín de elementos de interés para la causa, entre los que se destacan: una cortadora de césped eléctrica, dos bordeadoras, dos hidrolavadoras, una aspiradora, un inflador a batería, dos taladros eléctricos, un juego de llaves tubo, un juego de llaves tipo “L”, dos notebooks, cuatro teléfonos celulares, cuatro linternas LED y tres termos de acero inoxidable.
Los detenidos fueron trasladados a la sede policial para la notificación formal de la causa y el diligenciamiento de los trámites de rigor, quedando a disposición del MPA.