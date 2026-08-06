La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo el jueves a un hombre de 23 años, en el marco de una investigación por homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, con intervención del fiscal Andrés Marchi.
Allanamientos en barrio Santa Rosa de Lima: un detenido por intentar matar a un joven a balazos
La Policía de Investigaciones realizó dos procedimientos simultáneos por orden del fiscal Andrés Marchi y logró detener a un joven de 23 años acusado de Tentativa de homicidio calificado. Además, secuestró una motocicleta que podría haber sido utilizada durante el ataque.
La investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido el pasado 16 de julio, cuando un hombre de 39 años resultó gravemente herido tras recibir disparos de arma de fuego en la cabeza y en miembros inferiores, permaneciendo internado en el Hospital José María Cullen.
A partir de tareas investigativas, se logró identificar al presunto autor del ataque y establecer el lugar donde se encontraba.
Con la correspondiente orden judicial, personal del Área Homicidios de la PDI, con la colaboración de los Grupos de Operaciones Tácticas (GOT) de las Unidades Regionales I y XI, realizó allanamientos en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe.
En dicho sector se detuvo al supuesto agresor, identificado como M. A. R., y secuestraron dos teléfonos celulares y una motocicleta Honda CG 150, que habría sido utilizada para cometer el hecho investigado. El rodado será sometido a distintas pericias para determinar su vinculación con el episodio.
El detenido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la justicia compente.
Con la detención del sospechoso y el secuestro de un elemento considerado de interés para la causa, la investigación ingresó en una nueva etapa, mientras los pesquisas continúan reuniendo evidencias para reconstruir con precisión lo sucedido.