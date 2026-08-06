Santa Fe

Allanamientos en barrio Santa Rosa de Lima: un detenido por intentar matar a un joven a balazos

La Policía de Investigaciones realizó dos procedimientos simultáneos por orden del fiscal Andrés Marchi y logró detener a un joven de 23 años acusado de Tentativa de homicidio calificado. Además, secuestró una motocicleta que podría haber sido utilizada durante el ataque.