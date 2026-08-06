En Santo Tomé

Violento asalto a mano armada en una peluquería: maniataron a dos hombres y robaron todo

Los delincuentes ingresaron al local de calle Candioti 3300 simulando requerir un corte de cabello y esperaron el momento oportuno para sacar armas de fuego. Redujeron al peluquero, de 48 años, y a un cliente, de 49, los maniataron con precintos y huyeron con dinero, celulares, herramientas de trabajo y una motocicleta.