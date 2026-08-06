Un estudiante de tercer grado llevó un arma de fuego a una escuela de Córdoba y generó momentos de preocupación entre docentes, alumnos y familias. El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles en la Escuela Alberto Maggi, ubicada en la comuna de San Roque.
Córdoba: un nene llevó un arma de fuego al colegio y activaron un operativo de seguridad
El episodio ocurrió en la comuna de San Roque y fue advertido por una docente. Las autoridades investigan el origen del elemento y las circunstancias en las que llegó al establecimiento.
La situación fue detectada cuando una docente advirtió la presencia del arma dentro del establecimiento y dio aviso a efectivos de la Policía de Córdoba que se encontraban en las inmediaciones luego de finalizar el denominado Operativo Blanco.
La Policía intervino
Tras recibir la alerta, los agentes ingresaron al colegio y realizaron un procedimiento para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.
Durante la intervención, los efectivos secuestraron un arma marca Safari, calibre .36, que había sido llevada por el alumno.
Según se informó, la rápida actuación permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas ni se produjeran incidentes dentro de la institución.
Cómo llegó el arma al establecimiento
Luego del secuestro, la Policía llevó adelante las actuaciones correspondientes y puso el procedimiento a disposición de la autoridad judicial competente.
La investigación ahora intentará determinar cómo el arma llegó a manos del estudiante y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al niño a trasladarla hasta la escuela.
Además, se buscará establecer si el arma pertenecía a alguien de su entorno familiar y si se encontraba en condiciones de ser utilizada.
Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre el origen del arma ni sobre las circunstancias previas al ingreso del alumno al establecimiento educativo.