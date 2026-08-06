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Un partido de fútbol terminó a los tiros y dejó un joven herido en Colastiné Norte

Una discusión surgida durante un encuentro deportivo derivó, minutos más tarde, en un ataque con arma de fuego. La víctima, de 20 años, recibió un disparo en uno de sus brazos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cullen, mientras otras tres personas sufrieron lesiones al intentar detener al agresor.

El herido fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital Cullen. Foto: Manuel FabatíaEl herido fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital Cullen. Foto: Manuel Fabatía
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Lo que comenzó como un encuentro deportivo entre conocidos derivó en un violento episodio que terminó con un joven herido de arma de fuego y otras tres personas lesionadas al intentar impedir una agresión. El hecho ocurrió en Colastiné Norte y motivó un amplio despliegue policial, luego de que la víctima fuera trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen en una camioneta particular.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Motorizada, quienes fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 ante el ingreso al hospital de un hombre de 20 años con una herida de bala en uno de sus brazos.

Discusión y ataque armado

Según las primeras actuaciones, el joven herido había participado de un partido de fútbol junto a un grupo de conocidos. Durante el encuentro mantuvo una discusión con otro jugador, aunque en ese momento el altercado no pasó a mayores y el partido concluyó con aparente normalidad.

Siempre de acuerdo con el relato de uno de los testigos, de 24 años, una vez finalizado el encuentro varios de los presentes se dirigieron hacia la vivienda de un conocido. Fue allí donde apareció el hombre con quien se había producido la discusión previa.

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En circunstancias que son materia de investigación, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en el brazo izquierdo del joven de 20 años, provocándole una lesión que obligó a su inmediato traslado al principal hospital de la capital provincial.

Tres lesionados

La violencia no terminó con el disparo. Familiares y allegados de la víctima intentaron reducir y desarmar al atacante, situación que derivó en un forcejeo de importantes dimensiones.

Guardia del Hospital Cullen - FabatiaGuardia del Hospital Cullen. Crédito: Manuel Fabatía

Como consecuencia de esa intervención, una mujer de 38 años y otro joven de 20 resultaron con diversas lesiones. Ambos manifestaron que, mientras procuraban quitarle el arma al agresor, un segundo individuo se sumó al incidente portando una cadena de motocicleta, con la que habría golpeado a quienes intentaban controlar la situación.

Las cuatro personas lesionadas fueron asistidas por personal médico y sometidas a los exámenes de rigor, mientras que sus testimonios fueron incorporados a la investigación.

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En paralelo, los investigadores también tomaron declaración al conductor de la camioneta que trasladó al joven baleado hasta el Hospital Cullen. Se trata de un hombre de 40 años, efectivo de la Policía de la Provincia, quien explicó que se encontraba en su domicilio cuando escuchó pedidos de auxilio provenientes de la vía pública.

Al salir, vecinos le solicitaron colaboración para trasladar de inmediato al herido debido a la gravedad de la situación.

La investigación continúa para establecer con precisión la mecánica del ataque, determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y esclarecer la participación del segundo hombre señalado como partícipe de la agresión.

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