Violencia

Un partido de fútbol terminó a los tiros y dejó un joven herido en Colastiné Norte

Una discusión surgida durante un encuentro deportivo derivó, minutos más tarde, en un ataque con arma de fuego. La víctima, de 20 años, recibió un disparo en uno de sus brazos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cullen, mientras otras tres personas sufrieron lesiones al intentar detener al agresor.