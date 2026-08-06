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Violento ataque en Mar del Plata: un paciente hirió con una tijera a una enfermera

El episodio ocurrió durante la madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos, donde la trabajadora fue asistida tras sufrir una lesión mientras iniciaba sus tareas habituales. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

La mujer fue atendida por personal médico del hospital y se encuentra fuera de peligro.La mujer fue atendida por personal médico del hospital y se encuentra fuera de peligro.
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Un hecho de violencia generó preocupación en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, luego de que un paciente internado atacara con una tijera a una enfermera cuando la mujer comenzaba su jornada laboral.

El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles, mientras la trabajadora, de 36 años, preparaba el carro de enfermería para iniciar las tareas habituales dentro del establecimiento.

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Tras la agresión, la enfermera recibió asistencia médica inmediata por parte del personal del hospital y permanece fuera de peligro.

La habría sorprendido por detrás

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por el portal Ahora Mar del Plata, el ataque se produjo cuando el paciente tomó una tijera y agredió a la enfermera por detrás.

El objeto le provocó una herida punzocortante en la zona del cuello y el omóplato. Sus compañeros de trabajo advirtieron la situación e intervinieron rápidamente para detener al agresor.

Los trabajadores lograron reducir al hombre y retirarle la tijera que tenía en una de sus manos, evitando que la situación continuara.

Investigan las circunstancias

Luego del ataque, profesionales médicos evaluaron a la enfermera y determinaron que la lesión no representaba riesgo de vida.

Según trascendió, el paciente había sido internado desde el domingo en otro centro asistencial luego de un episodio de autolesión mediante el uso del fuego. El martes por la noche fue trasladado al HIGA.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el hombre tendría antecedentes relacionados con problemas de salud mental.

La causa quedó en manos de la Justicia

El episodio derivó en la apertura de una causa judicial caratulada como lesiones leves. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1, encabezada por la fiscal Florencia Salas.

Desde la Justicia se dispuso la notificación del imputado y continúan las diligencias para determinar las circunstancias del ataque ocurrido dentro del hospital.

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