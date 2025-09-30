Rosario: mataron a un hombre de un puntazo en el pecho

Un hombre de 36 años falleció en la noche de este lunes 29 de septiembre en una esquina de barrio Nuevo Alberdi Oeste, al norte de Rosario.
Fue atacado en la noche de este lunes 29 en una esquina de la zona norte y falleció antes de la llegada de personal policial.
Un hombre de 36 años falleció en la noche de este lunes 29 de septiembre en una esquina de barrio Nuevo Alberdi Oeste, al norte de Rosario.
Fuentes policiales indicaron que poco después de las 20 se recibió al menos un llamado al sistema 911 indicando que había una persona herida en inmediaciones de Matheu y avenida J. Suárez.
Un rato más tarde llegó hasta el lugar personal policial, que halló tirado en el piso a un hombre de 36 años, identificado como Nahuel Fernando B.
El hombre, de 36 años, tenía una herida de arma blanca en el pectoral izquierdo a la altura de la tetilla.
Minutos después llegó un movil del SIES, con personal médico que constató el fallecimiento del hombre.
Es el tercer homicidio que se registra en el mes de septiembre en el departamento Rosario y el número 84 en lo que va del año.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.